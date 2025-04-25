Арина Соболенко — Анна Блинкова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Мадриде

Сегодня, 25 апреля, состоится матч второго круга на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), где встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 76-я ракетка мира россиянка Анна Блинкова. Встреча начнётся не ранее 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Соболенко и Блинковой.

Счёт личных встреч 3-0 в пользу Соболенко. Она была сильнее на турнире ITF в Манчестере в 2017 году, в Страсбурге-2020 и на Уимблдоне-2023.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.