Арина Соболенко — Анна Блинкова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Мадриде
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Сегодня, 25 апреля, состоится матч второго круга на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), где встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 76-я ракетка мира россиянка Анна Блинкова. Встреча начнётся не ранее 13:30 мск.
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 13:30 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Анна Блинкова
А. Блинкова
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Соболенко и Блинковой.
Счёт личных встреч 3-0 в пользу Соболенко. Она была сильнее на турнире ITF в Манчестере в 2017 году, в Страсбурге-2020 и на Уимблдоне-2023.
Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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