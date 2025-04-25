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Паула Бадоса снялась с турнира WTA-1000 в Мадриде. Она должна была сыграть с Кудерметовой

Паула Бадоса снялась с турнира WTA-1000 в Мадриде. Она должна была сыграть с Кудерметовой
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Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы спины. Во втором круге соревнований она должна была встретиться с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 11:15 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Отменён
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

«Хотела сообщить вам, что, к сожалению, не смогу сыграть на турнире в Мадриде. Старалась сделать всё возможное до последнего момента, потому что вы знаете, как я рада играть дома, но это сложная травма. Надеюсь, что скоро буду готова на 100%», — написала Бадоса в социальных сетях.

В основной сетке соревнований Бадосу заменит лаки-лузер Кристина Букша.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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