Паула Бадоса снялась с турнира WTA-1000 в Мадриде. Она должна была сыграть с Кудерметовой

Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы спины. Во втором круге соревнований она должна была встретиться с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

«Хотела сообщить вам, что, к сожалению, не смогу сыграть на турнире в Мадриде. Старалась сделать всё возможное до последнего момента, потому что вы знаете, как я рада играть дома, но это сложная травма. Надеюсь, что скоро буду готова на 100%», — написала Бадоса в социальных сетях.

В основной сетке соревнований Бадосу заменит лаки-лузер Кристина Букша.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.