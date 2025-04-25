«Я привык к страданиям». Кей Нисикори — о возвращении в тур после травм

35-летний японский теннисист Кей Нисикори высказался о возвращении в тур после травм и о том, какие цели ставит перед собой в текущем сезоне.

«Я чувствую, что снова на отличном уровне. Для этого потребовалось много времени, но физически я в идеальном состоянии и с большим энтузиазмом смотрю на следующие несколько месяцев.

Я привык к страданиям, к тому, что мне приходится сражаться в два раза больше, чем другим, чтобы соревноваться. Главное — сохранять позитивный настрой и быть терпеливым. Цель — иметь возможность постоянно выступать. Если так и будет, то думаю, что смогу выиграть ещё один турнир и вернуться в топ-50», — сказал Нисикори на пресс-конференции.