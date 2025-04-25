«Выложусь по полной». Фонсека — о предстоящей встрече с Полом в Мадриде

65-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека высказался о предстоящей встрече с 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Знаю, что ему нравится играть на грунте. Это будет сложный матч. Уже однажды тренировался с ним, это было здесь, в Мадриде, в прошлом году. Да, я волнуюсь перед матчем, знаю, что он будет сложным. Завтра буду готовиться, думать о матче, сосредоточусь на тренировках, обсужу стратегию со своей командой, а в субботу выложусь по полной», — сказал Фонсека на пресс-конференции.

«Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующий чемпион соревнований — россиянин Андрей Рублёв.