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Андрей Рублёв дал совет, как сдерживать свои эмоции

Андрей Рублёв дал совет, как сдерживать свои эмоции
Андрей Рублёв
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Российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв рассказал, как можно сдерживать свои эмоции во время неудач. Он отметил, что это нелёгкий процесс.

«Вообще, сложно изменить реакцию на то, как ты всегда реагировал всю свою жизнь. Поэтому, когда ты что-то делаешь и это приносит тебе результат, конечно, сложно перестроиться, ведь ты не знаешь, что будет дальше. Ты привыкаешь к рутине.

Постарайтесь изменить свою реакцию, когда вас что-то сильно задевает, расстраивает или злит. Попробуйте изменить её на противоположную, показать, что вы действительно счастливы. Это требует огромных усилий», — сказал Рублёв в интервью пресс-службе ATP.

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