Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде после снятия Ласло Джере

Российский теннисист 10-я ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде после снятия сербского спортсмена Ласло Джере. Их встреча должна была состояться сегодня, 25 апреля. Об этом сообщил журналист Марио Боккарди в социальных сетях.
|1
|2
|3
|
|
В третьем круге соревнований Медведев сыграет с сильнейшим в матче Хуан-Мануэль Серундоло — Феликс Оже-Альяссим.
Ранее 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года, бывшая первая ракетка мира Новак Джокович отреагировал на слова Даниила Медведева о том, что он был бы рад видеть его в качестве своего тренера за любой гонорар. Он поблагодарил россиянина за эти слова.
Сегодня в Мадриде свой матч также проведёт восьмая ракетка мира Андрей Рублёв. Он встретится с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Встреча начнётся не ранее 21:00 по московскому времени.
- 25 апреля 2025
-
14:00
-
13:39
-
13:34
-
13:27
-
13:22
-
13:10
-
13:03
-
12:46
-
12:30
-
11:56
-
11:55
-
11:43
-
11:24
-
10:30
-
10:22
-
10:12
-
10:11
-
09:46
-
09:46
-
09:35
-
09:26
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:26
-
00:23
- 24 апреля 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:52
-
23:44
-
23:21
-
23:16
-
22:54
-
22:36
-
22:00