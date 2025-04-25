Джокович: людям нужно время, чтобы принять факт, что Федерер, Надаль и Маррей не играют

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года серб Новак Джокович высказался о желании продолжать карьеру после ухода из спорта Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея.

«Последние 20 лет мы в основном доминировали вчетвером, и когда трое моих главных соперников ушли на пенсию, вы можете почувствовать, что произошёл сдвиг. Не только с точки зрения поколений игроков, к которым теперь приковано основное внимание, но и с тем, что людям нужно время, чтобы принять тот факт, что Роджер и Рафа не играют, и Маррей, и когда-нибудь я сам.

Но я всё равно стараюсь оставаться и представлять старшее поколение. Надеюсь, это положительно скажется на турнирах и на самом туре. Это одна из причин, почему я продолжаю играть — потому что чувствую, что это помогает теннису по-прежнему процветать за счёт внимания и толпы, которая приходит и смотрит турниры и интересуется ими. Спорт должен пережить всех, спорт переживёт всех, и он важнее каждого в отдельности. Мы все здесь для того, чтобы служить спорту», — приводит слова Джоковича Relevo.