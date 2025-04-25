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Жасмин Паолини разгромила Кэти Бултер на старте турнира WTA-1000 в Мадриде

Жасмин Паолини разгромила Кэти Бултер на старте турнира WTA-1000 в Мадриде
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Шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла 40-ю ракетку мира британку Кэти Бултер со счётом 6:1, 6:2.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
Кэти Бултер
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Встреча продолжалась 1 час. В её рамках Паолини один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Бултер два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Жасмин Паолини встретится с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Мария Саккари (Греция).

Турнира в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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