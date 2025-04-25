Хачанов провёл тренировку с Циципасом на «Мастерсе» в Мадриде

Российский теннисист 25-я ракетка мира Карен Хачанов провёл спарринг с греческим теннисистом 18-м номером рейтинга Стефаносом Циципасом.

Как сообщил телеграм-канал «Приём навылет», в команду Циципаса вернулся его отец Апостолос.

Карен Хачанов во втором круге престижных грунтовых соревнований в столице Испании сыграет с американским теннисистом 103-й ракеткой мира Райлли Опелкой. Их встреча состоится завтра, 26 апреля. Стефаносу Циципасу предстоит выйти на корт с немцем Ян-Леннардом Штруффом (79-я ракетка).

Ранее Даниил Медведев вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде после снятия сербского спортсмена Ласло Джере. Их встреча должна была состояться сегодня, 25 апреля. Об этом сообщил журналист Марио Боккарди в социальных сетях.