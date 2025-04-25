Каспер Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, переиграв обидчика Сафиуллина

Норвежский теннисист 15-я ракетка мира Каспер Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания), обыграв французского теннисиста 76-го номера мирового рейтинга Артура Риндеркнеша. Счёт — 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. За это время Рууд допустил две двойные ошибки, реализовал три брейк-пойнта из трёх и выполнил две подачи навылет. Риндеркнеш выполнил две подачи навылет и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В следующем раунде соревнований норвежец Каспер Рууд сразится с сильнейшим в противостоянии американского теннисиста Себастьяна Корды и итальянского спортсмена Федерико Чины.