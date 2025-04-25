Каспер Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, переиграв обидчика Сафиуллина
Поделиться
Норвежский теннисист 15-я ракетка мира Каспер Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания), обыграв французского теннисиста 76-го номера мирового рейтинга Артура Риндеркнеша. Счёт — 6:3, 6:4.
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:15 МСК
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Каспер Рууд
К. Рууд
Встреча продолжалась 1 час 11 минут. За это время Рууд допустил две двойные ошибки, реализовал три брейк-пойнта из трёх и выполнил две подачи навылет. Риндеркнеш выполнил две подачи навылет и реализовал один брейк-пойнт из двух.
В следующем раунде соревнований норвежец Каспер Рууд сразится с сильнейшим в противостоянии американского теннисиста Себастьяна Корды и итальянского спортсмена Федерико Чины.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 апреля 2025
-
14:00
-
13:39
-
13:34
-
13:27
-
13:22
-
13:10
-
13:03
-
12:46
-
12:30
-
11:56
-
11:55
-
11:43
-
11:24
-
10:30
-
10:22
-
10:12
-
10:11
-
09:46
-
09:46
-
09:35
-
09:26
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:26
-
00:23
- 24 апреля 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:52
-
23:44
-
23:21
-
23:16
-
22:54
-
22:36
-
22:00