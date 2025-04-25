Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, переиграв обидчика Сафиуллина

Каспер Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, переиграв обидчика Сафиуллина
Каспер Рууд
Комментарии

Норвежский теннисист 15-я ракетка мира Каспер Рууд вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания), обыграв французского теннисиста 76-го номера мирового рейтинга Артура Риндеркнеша. Счёт — 6:3, 6:4.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:15 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. За это время Рууд допустил две двойные ошибки, реализовал три брейк-пойнта из трёх и выполнил две подачи навылет. Риндеркнеш выполнил две подачи навылет и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В следующем раунде соревнований норвежец Каспер Рууд сразится с сильнейшим в противостоянии американского теннисиста Себастьяна Корды и итальянского спортсмена Федерико Чины.

Календарь «Мастерса» в Мадриде
Сетка «Мастерса» в Мадриде
Материалы по теме
Видео
Хачанов провёл тренировку с Циципасом на «Мастерсе» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android