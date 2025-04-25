«Нужно уметь выбирать, где играть». Лопес — о снятии Алькараса с «Мастерса» в Мадриде

Экс 20-я ракетка мира испанский теннисист, занимающий теперь пост директора турнира серии «Мастерс» в Мадриде, Фелисьяно Лопес высказался о снятии третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса с «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Нужно уметь выбирать, где играть, особенно таким игрокам, как Карлитос, у которых есть шанс выиграть трофей каждую неделю. Не хочу сказать, что игра в Барселоне и Монте-Карло была единственной причиной, но она повлияла», — приводит слова Лопеса Punto de Break.

Карлос Алькарас на пресс-конференции в Мадриде объявил, что не выступит на турнире из-за травмы, которую получил в финале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).