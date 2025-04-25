Хуберт Хуркач не смог обыграть француза Бонзи во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Польский теннисист бывшая шестая ракетка мира Хуберт Хуркач уступил французскому спортсмену 62-му номеру мирового рейтинга Бенжамену Бонзи во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Счёт — 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. За это время Хуркач не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал один брейк-пойнт из двух и выполнил четыре подачи навылет. Бонзи выполнил пять подач навылет, реализовал три брейк-пойнта из шести и допустил одну двойную ошибку.

В следующем раунде соревнований норвежец Каспер Рууд сразится с сильнейшим в противостоянии американского теннисиста Тейлора Фрица и австралийского спортсмена Кристофера О'Коннелла.