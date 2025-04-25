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Хуберт Хуркач не смог обыграть француза Бонзи во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Хуберт Хуркач не смог обыграть француза Бонзи во втором круге «Мастерса» в Мадриде
Хуберт Хуркач
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Польский теннисист бывшая шестая ракетка мира Хуберт Хуркач уступил французскому спортсмену 62-му номеру мирового рейтинга Бенжамену Бонзи во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Счёт — 6:4, 7:5.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:05 МСК
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. За это время Хуркач не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал один брейк-пойнт из двух и выполнил четыре подачи навылет. Бонзи выполнил пять подач навылет, реализовал три брейк-пойнта из шести и допустил одну двойную ошибку.

В следующем раунде соревнований норвежец Каспер Рууд сразится с сильнейшим в противостоянии американского теннисиста Тейлора Фрица и австралийского спортсмена Кристофера О'Коннелла.

Календарь «Мастерса» в Мадриде
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