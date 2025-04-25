Дарья Касаткина вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде, обыграв Паркс
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14-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла американку Алисию Паркс со счётом 6:2, 7:5.
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:05 МСК
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
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Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Касаткина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Паркс два эйса, восемь двойных ошибок и два из двух реализованных брейк-пойнтов.
Далее Касаткина встретится с победителем матча Екатерина Александрова (Россия) — Ольга Данилович (Сербия).
Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
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