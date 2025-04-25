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Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Мадриде, одолев Букшу

Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Мадриде, одолев Букшу
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52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла лаки-лузера из Испании Кристину Букшу со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 7:5.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 1 5
4 		7 7 7
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. В её рамках Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Букши два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Вероника Кудерметова встретится с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Марта Костюк (Украина).

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

Календарь турнира в Мадриде
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