Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Мадриде, одолев Букшу

52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла лаки-лузера из Испании Кристину Букшу со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. В её рамках Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Букши два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Вероника Кудерметова встретится с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Марта Костюк (Украина).

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.