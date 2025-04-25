Мария Саккари обыграла Магду Линетт во втором круге турнира в Мадриде

82-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла Магду Линетт из Польши со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В её рамках Саккари два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Линетт шесть эйсов, пять двойных ошибок и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

Далее Мария Саккари встретится с шестой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.