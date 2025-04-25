Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Саккари обыграла Магду Линетт во втором круге турнира в Мадриде

Мария Саккари обыграла Магду Линетт во втором круге турнира в Мадриде
Комментарии

82-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла Магду Линетт из Польши со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В её рамках Саккари два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Линетт шесть эйсов, пять двойных ошибок и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

Далее Мария Саккари встретится с шестой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
Кудерметова вышла в 3-й круг Мадрида! Ещё играют Александрова, Потапова. LIVE!
Live
Кудерметова вышла в 3-й круг Мадрида! Ещё играют Александрова, Потапова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android