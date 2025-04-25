Мария Саккари обыграла Магду Линетт во втором круге турнира в Мадриде
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82-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла Магду Линетт из Польши со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
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Мария Саккари
М. Саккари
Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В её рамках Саккари два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Линетт шесть эйсов, пять двойных ошибок и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
Далее Мария Саккари встретится с шестой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини.
Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
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