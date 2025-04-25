Бултер — вторая соперница Паолини, которую она обыграла на всех покрытиях на уровне WTA
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Британская теннисистка Кэти Бултер стала второй соперницей шестой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини, которую она обыграла на харде, траве и грунте на уровне WTA, наряду с канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску.
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
0 : 2
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Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Во втором круге «тысячника» в Мадриде Паолини обыграла Бултер со счётом 6:1, 6:2. До этого Жасмин одержала победу над Кэти в Индиан-Уэллсе-2022 и Истбурне-2024.
Далее в Мадриде Жасмин Паолини встретится с Марией Саккари из Греции, которая во втором круге оказалась сильнее Магды Линетт (7:6 (7:5), 6:3).
Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
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