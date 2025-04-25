Бултер — вторая соперница Паолини, которую она обыграла на всех покрытиях на уровне WTA

Британская теннисистка Кэти Бултер стала второй соперницей шестой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини, которую она обыграла на харде, траве и грунте на уровне WTA, наряду с канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску.

Во втором круге «тысячника» в Мадриде Паолини обыграла Бултер со счётом 6:1, 6:2. До этого Жасмин одержала победу над Кэти в Индиан-Уэллсе-2022 и Истбурне-2024.

Далее в Мадриде Жасмин Паолини встретится с Марией Саккари из Греции, которая во втором круге оказалась сильнее Магды Линетт (7:6 (7:5), 6:3).

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.