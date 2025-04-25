«Я пытаюсь практиковать свой испанский». Паолини — после успешного старта в Мадриде

Шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини оценила свою победу на старте турнира WTA-1000 в Мадриде, а также рассказала, что посоветовал ей посмотреть в столице Испании тренер Марко Лопес.
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«Ожидала ли я такой игры? Не совсем. Кэти отличный игрок, и я понимала, что это может быть очень тяжёлый матч. Но на корте была прекрасная атмосфера, светило солнце, было много людей… Это здорово!
В Мадриде приходится вносить некоторые коррективы в игру из-за высоты, здесь нелегко играть, потому что мяч отскакивает очень высоко, а мне это не очень нравится. Мне понадобилось три-четыре дня для адаптации.
Что Марк Лопес посоветовал мне посмотреть в Мадриде? Очень хороший ресторан! Я пытаюсь практиковать свой испанский, а он — на итальянском. Это нелегко, но мы стараемся!» — сказала Паолини в интервью на корте.
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