«Я пытаюсь практиковать свой испанский». Паолини — после успешного старта в Мадриде

Шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини оценила свою победу на старте турнира WTA-1000 в Мадриде, а также рассказала, что посоветовал ей посмотреть в столице Испании тренер Марко Лопес.

«Ожидала ли я такой игры? Не совсем. Кэти отличный игрок, и я понимала, что это может быть очень тяжёлый матч. Но на корте была прекрасная атмосфера, светило солнце, было много людей… Это здорово!

В Мадриде приходится вносить некоторые коррективы в игру из-за высоты, здесь нелегко играть, потому что мяч отскакивает очень высоко, а мне это не очень нравится. Мне понадобилось три-четыре дня для адаптации.

Что Марк Лопес посоветовал мне посмотреть в Мадриде? Очень хороший ресторан! Я пытаюсь практиковать свой испанский, а он — на итальянском. Это нелегко, но мы стараемся!» — сказала Паолини в интервью на корте.