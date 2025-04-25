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«Я пытаюсь практиковать свой испанский». Паолини — после успешного старта в Мадриде

«Я пытаюсь практиковать свой испанский». Паолини — после успешного старта в Мадриде
Жасмин Паолини
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Шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини оценила свою победу на старте турнира WTA-1000 в Мадриде, а также рассказала, что посоветовал ей посмотреть в столице Испании тренер Марко Лопес.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
Кэти Бултер
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Ожидала ли я такой игры? Не совсем. Кэти отличный игрок, и я понимала, что это может быть очень тяжёлый матч. Но на корте была прекрасная атмосфера, светило солнце, было много людей… Это здорово!

В Мадриде приходится вносить некоторые коррективы в игру из-за высоты, здесь нелегко играть, потому что мяч отскакивает очень высоко, а мне это не очень нравится. Мне понадобилось три-четыре дня для адаптации.

Что Марк Лопес посоветовал мне посмотреть в Мадриде? Очень хороший ресторан! Я пытаюсь практиковать свой испанский, а он — на итальянском. Это нелегко, но мы стараемся!» — сказала Паолини в интервью на корте.

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