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Арина Соболенко обыграла Анну Блинкову во втором круге «тысячника» в Мадриде

Арина Соболенко обыграла Анну Блинкову во втором круге «тысячника» в Мадриде
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла россиянку Анну Блинкову со счётом 6:3, 6:4.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 13:30 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Соболенко ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Блинковой ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Далее Арина Соболенко встретится с победителем матча Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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