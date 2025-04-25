Арина Соболенко обыграла Анну Блинкову во втором круге «тысячника» в Мадриде
Поделиться
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла россиянку Анну Блинкову со счётом 6:3, 6:4.
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 13:30 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Анна Блинкова
А. Блинкова
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Соболенко ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Блинковой ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.
Далее Арина Соболенко встретится с победителем матча Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Элисе Мертенс (Бельгия).
Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 апреля 2025
-
15:22
-
15:09
-
14:58
-
14:54
-
14:12
-
14:00
-
13:39
-
13:34
-
13:27
-
13:22
-
13:10
-
13:03
-
12:46
-
12:30
-
11:56
-
11:55
-
11:43
-
11:24
-
10:30
-
10:22
-
10:12
-
10:11
-
09:46
-
09:46
-
09:35
-
09:26
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:26
-
00:23
- 24 апреля 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:52
-
23:44