Бадоса — о травме спины: моя жизнь была катастрофой — даже не могла встать с дивана

Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о своей травме спины, из-за которой она снялась с турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Моя спина в порядке, постепенно становится лучше. Это была тяжёлая травма, потому что она полностью отличалась от предыдущей. Это была травма, которая затрагивала нервы, поэтому я постоянно испытывала боль. Честно говоря, моя обычная жизнь была катастрофой — я даже не могла встать с дивана.

Но мне повезло, что лечение, инъекции, которые мне пришлось сделать несколько раз, сработали. Так что потихоньку возвращаюсь, да. Постепенно, шаг за шагом, каждый день чувствую себя немного лучше. Надеюсь, скоро я буду на 100%. Не прямо сейчас, но скоро», — приводит слова Бадосы официальный сайт WTA.

Во втором круге соревнований Паула Бадоса должна была сыграть с россиянкой Вероникой Кудерметовой. В основной сетке соревнований Бадосу заменила её соотечественница лаки-лузер Кристина Букша. Матч Вероники и Кристины завершился со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:5 в пользу россиянки.