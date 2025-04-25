Бен Шелтон: в теннисе не одобряют ругательства, не знаю почему. Для меня это часть спорта

13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон сожалеет, что ругательства в теннисе не используются так часто, как во многих видах спорта в США.

— В теннисе не одобряют ругательства, не знаю почему. Для меня это часть спорта. На самом деле, в любом другом виде спорта это есть. Но почему-то в теннисе так делать нельзя. Мне кажется, это говорит о том, что в теннисе никто не хочет пустой болтовни. Однако я думаю, что это может пойти на пользу.

— А как насчёт празднования с телефоном? Оно исчезло?

— Я уже давно этого не делал, но, возможно, это вернётся в этом сезоне, — приводит слова Шелтона Eurosport.fr.

На «Мастерсе» в Мадриде Бен Шелтон во втором круге встретится с аргентинцем Мариано Навоне.