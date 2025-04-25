Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира в Мадриде, где встретится с Касаткиной
Поделиться
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла Ольгу Данилович из Сербии со счётом 6:3, 6:4.
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 14:15 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Ольга Данилович
О. Данилович
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Александрова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Данилович три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В третьем круге соревнований в Мадриде Екатерина Александрова встретится с экс-россиянкой Дарьей Касаткиной, которая сейчас представляет Австралию.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 апреля 2025
-
17:01
-
17:00
-
17:00
-
16:54
-
16:52
-
16:47
-
16:40
-
16:40
-
16:26
-
16:09
-
15:55
-
15:43
-
15:42
-
15:22
-
15:09
-
14:58
-
14:54
-
14:12
-
14:00
-
13:39
-
13:34
-
13:27
-
13:22
-
13:10
-
13:03
-
12:46
-
12:30
-
11:56
-
11:55
-
11:43
-
11:24
-
10:30
-
10:22
-
10:12
-
10:11