Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира в Мадриде, где встретится с Касаткиной

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла Ольгу Данилович из Сербии со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Александрова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Данилович три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В третьем круге соревнований в Мадриде Екатерина Александрова встретится с экс-россиянкой Дарьей Касаткиной, которая сейчас представляет Австралию.