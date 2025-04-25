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Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира в Мадриде, где встретится с Касаткиной

Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира в Мадриде, где встретится с Касаткиной
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла Ольгу Данилович из Сербии со счётом 6:3, 6:4.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 14:15 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Александрова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Данилович три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В третьем круге соревнований в Мадриде Екатерина Александрова встретится с экс-россиянкой Дарьей Касаткиной, которая сейчас представляет Австралию.

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