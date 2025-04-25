Бублик на тай-брейке обыграл Попырина и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
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Казахстанский теннисист 75-я ракетка мира Александр Бублик переиграл австралийского спортсмена 26-го номера мирового рейтинга Алексея Попырина в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде. Счёт — 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Бублика.
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 13:55 МСК
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
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Александр Бублик
А. Бублик
Встреча продолжалась 1 час 50 минут. За это время Бублик реализовал два брейк-пойнта из семи, выполнил 10 подач навылет, а также допустил пять двойных ошибок. Попырин реализовал один брейк-пойнт из шести, допустил пять двойных ошибок и выполнил семь подач навылет.
В следующем раунде соревнований Александр Бублик сыграет с сильнейшим в противостоянии россиянина Андрея Рублёва и его соперника из Франции Гаэля Монфиса.
Комментарии
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