Бублик на тай-брейке обыграл Попырина и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Казахстанский теннисист 75-я ракетка мира Александр Бублик переиграл австралийского спортсмена 26-го номера мирового рейтинга Алексея Попырина в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде. Счёт — 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Бублика.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. За это время Бублик реализовал два брейк-пойнта из семи, выполнил 10 подач навылет, а также допустил пять двойных ошибок. Попырин реализовал один брейк-пойнт из шести, допустил пять двойных ошибок и выполнил семь подач навылет.

В следующем раунде соревнований Александр Бублик сыграет с сильнейшим в противостоянии россиянина Андрея Рублёва и его соперника из Франции Гаэля Монфиса.