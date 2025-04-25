Моюка Учижима обыграла Онс Жабер во втором круге «тысячника» в Мадриде
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56-я ракетка мира японская теннисистка Моюка Учижима вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 14:00 МСК
Моюка Учижима
М. Учижима
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
Онс Жабер
О. Жабер
Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. В её рамках Учижима три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Жабер три эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Далее Моюка Учижима встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Ева Лис (Германия).
Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
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