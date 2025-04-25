Александр Зверев разобрался с Баутиста-Агутом и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
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Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев обыграл 55-ю ракетку мира испанца Роберто Баутиста-Агута во втором круге грунтового «Мастерса» в Мадриде. Счёт — 6:2, 6:2.
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 15:30 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Встреча продолжалась 1 час 8 минут. За это время Зверев реализовал четыре брейк-пойнта из девяти, выполнил девять подач навылет, а также допустил одну двойную ошибку. Баутиста-Агут допустил одну двойную ошибку и выполнил одну подачу навылет.
В следующем круге соревнований немецкий теннисист Александр Зверев сразится с сильнейшим в матче между португальцем Нуну Боржешем и его соперником из Испании Алехандро Давидович-Фокиной.
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