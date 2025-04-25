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Бен Шелтон — о работе с отцом: в этом году хочу делать неожиданные вещи

Бен Шелтон — о работе с отцом: в этом году хочу делать неожиданные вещи
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13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался об отношениях со своим тренером и отцом Брайаном Шелтоном.

«У нас отличные отношения — как между отцом и сыном, так и между тренером и игроком. Мы уважаем друг друга и работаем вместе. Но это действительно коллективный труд, который подразумевает совместную работу. В этом году, например, сказал себе, что хочу уметь удивить соперника, выходя к сетке, или делать неожиданные вещи на корте. Важно, чтобы я не просто сильно бил с задней линии. Поэтому вместе с папой мы стараемся применять это на практике каждый день», — приводит слова Шелтона Eurosport.fr.

На «Мастерсе» в Мадриде Бен Шелтон во втором круге встретится с аргентинцем Мариано Навоне.

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