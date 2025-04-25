Онс Жабер — о травме: чувствую себя лучше. Немного устала возвращаться в тур

28-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала о восстановлении после травмы, которую она получила в третьем круге «тысячника» в Майами (США).

«Чувствую себя намного лучше. Я не торопилась. Рада, что взяла паузу. Потратила много времени на реабилитацию. И теперь чувствую себя, скажем, на 90% хорошо.

Провела две недели дома в Тунисе. Ещё немного попутешествовала, чтобы просто насладиться временем во Франции и увидеться с семьёй. Было замечательно побыть дома – мне начинает нравиться, а это не очень хороший знак. В этом году просто хочу слушать свой организм. Больше не собираюсь заставлять его играть на турнирах, на которых мне не хочется играть, и постараюсь получать удовольствие от времени, которое у меня есть.

Когда получаю травму, у меня появляется много времени, которое провожу дома, и это приятно. Хотя на самом деле уже немного устала возвращаться в тур. Но думаю, я просто двигаюсь постепенно – посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Жабер Arab News.

На турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Онс Жабер во втором круге уступила Моюке Учижиме из Японии (6:4, 3:6, 4:6).