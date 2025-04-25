«До последнего момента были непонятки». Кудерметова — о снятии Бадосы в Мадриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, когда узнала о снятии испанской теннисистки Паулы Бадосы с турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

— За сколько времени до матча вы узнали, что у вас замена соперницы? И как это повлияло на ход игры?

— Я узнала это как раз, когда моя разминка закончилась. Мне сказали, что Паула [Бадоса] снялась и ещё неизвестно, с кем ты играешь. И вот буквально за полчаса мне сказали: вот ваш соперник. Причём даже не могли сначала определиться, какой корт. То ли второй центральный — Аранчи Санчес, то ли корт пятый. Я говорю: ну вы определитесь, на каком корте я уже играю. Поэтому до последнего момента были такие непонятки.

— А разминку проводили на центральном?

— Да. И там совсем другие кондиции. Мы сегодня с сестрой разминались, и она тоже это подметила. Маноло Сантана совсем другой, гораздо медленнее, грунт более влажный. А потом на этих нижних кортах, скорее больше асфальта, очень скользко, очень быстро, так что разница ощущается, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Напомним, Паула Бадоса снялась из-за травмы спины. В основной сетке соревнований её заменила лаки-лузер Кристина Букша. Матч Кудерметовой и Букши завершился со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 7:5 в пользу россиянки.