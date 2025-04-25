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Виктор Янчук: соперники провели по два матча, а Медведев не сыграл ещё ни одной встречи

Виктор Янчук: соперники провели по два матча, а Медведев не сыграл ещё ни одной встречи
Даниил Медведев
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Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о том, что вторая ракетка России Даниил Медведев ещё не провёл ни одной игры на «Мастерсе» в Мадриде. Россиянин прошёл в третий круг соревнований на отказе серба Ласло Джере.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:20 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Ласло Джере
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере

«То, что Медведев не сыграл ещё ни одной встречи, может негативно на нём отразиться, потому ему надо играть, не хватает практики. Соперники уже провели кто по два матча, кто по одному. Однако, с другой стороны, у него есть определённый запас прочности и мастерства, поэтому я думаю, что всё у него будет нормально. Да, придётся некоторое время адаптироваться к корту, к условиям, но Медведев является профессионалом, он должен уметь играть в любых условиях», — приводит слова Янука ТАСС.

В третьем круге соревнований Медведев сразится с сильнейшим в матче Хуан-Мануэль Серундоло — Феликс Оже-Альяссим.

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