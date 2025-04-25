Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова рассказала, за счёт чего смогла победить Букшу на турнире в Мадриде

Вероника Кудерметова рассказала, за счёт чего смогла победить Букшу на турнире в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как складывался её матч второго круга с лаки-лузером из Испании Кристиной Букшей на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 1 5
4 		7 7 7
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

— Как вообще матч для вас складывался?
— Ну, непросто, непростой соперник, плюс не всё у меня тоже складывалось, но очень ценно, что я смогла переломить и выиграть этот матч.

— А за счёт чего? В какой момент это произошло?
— Наверное, от начала до конца пыталась делать те вещи, которые нужно, позитивно относиться ко всем ошибкам, которые я допускала, потому что, если откровенно, не совсем чистый поединок был с моей стороны, но важно, что я оставалась до конца в матче.

— Что-то успели узнать про эту соперницу за полчаса до матча?
— Да, естественно, со всеми теми соперниками, с которыми я выступаю, мы все их примерно уже знаем, потому что это одни и те же лица. Одиночку, по-моему, я никогда против неё не играла, только пару. Поэтому, в принципе, рисунок игры был понятен, и я просто старалась сфокусироваться на нужной вещи и сделать, что могу, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Матч Кудерметовой и Букши завершился со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 7:5 в пользу россиянки.

Календарь турнир в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
Кудерметова совершила яркий камбэк в Мадриде! Александрова также пробилась в третий круг
Кудерметова совершила яркий камбэк в Мадриде! Александрова также пробилась в третий круг
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android