Вероника Кудерметова рассказала, за счёт чего смогла победить Букшу на турнире в Мадриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как складывался её матч второго круга с лаки-лузером из Испании Кристиной Букшей на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).
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— Как вообще матч для вас складывался?
— Ну, непросто, непростой соперник, плюс не всё у меня тоже складывалось, но очень ценно, что я смогла переломить и выиграть этот матч.
— А за счёт чего? В какой момент это произошло?
— Наверное, от начала до конца пыталась делать те вещи, которые нужно, позитивно относиться ко всем ошибкам, которые я допускала, потому что, если откровенно, не совсем чистый поединок был с моей стороны, но важно, что я оставалась до конца в матче.
— Что-то успели узнать про эту соперницу за полчаса до матча?
— Да, естественно, со всеми теми соперниками, с которыми я выступаю, мы все их примерно уже знаем, потому что это одни и те же лица. Одиночку, по-моему, я никогда против неё не играла, только пару. Поэтому, в принципе, рисунок игры был понятен, и я просто старалась сфокусироваться на нужной вещи и сделать, что могу, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
Матч Кудерметовой и Букши завершился со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 7:5 в пользу россиянки.
- 25 апреля 2025
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