Вероника Кудерметова: мой день рождения не отметили, просто чокнулись стаканами

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что из-за плотного соревновательного графика не сумела отпраздновать свой день рождения, который отмечала накануне, 24 апреля. На следующий день она одолела во втором круге лаки-лузера Кристину Букшу со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:5.

— Вчера у вас был день рождения. Успели ли как-то отпраздновать его на турнире?

— Нет, к сожалению, мы не отметили, потому что вчера я играла пару, мы поздно закончили. Поэтому просто поужинали, чокнулись пластиковыми стаканами, в которых был сок. А до этого с утра близкие — сестра и муж поздравили — и в принципе этого достаточно, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.