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Вероника Кудерметова: мой день рождения не отметили, просто чокнулись стаканами

Вероника Кудерметова: мой день рождения не отметили, просто чокнулись стаканами
Вероника Кудерметова
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что из-за плотного соревновательного графика не сумела отпраздновать свой день рождения, который отмечала накануне, 24 апреля. На следующий день она одолела во втором круге лаки-лузера Кристину Букшу со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:5.

— Вчера у вас был день рождения. Успели ли как-то отпраздновать его на турнире?
— Нет, к сожалению, мы не отметили, потому что вчера я играла пару, мы поздно закончили. Поэтому просто поужинали, чокнулись пластиковыми стаканами, в которых был сок. А до этого с утра близкие — сестра и муж поздравили — и в принципе этого достаточно, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 1 5
4 		7 7 7
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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