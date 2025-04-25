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Вероника Кудерметова: сестра очень активно болела, из всех тяжёлых ситуаций вытягивала

Вероника Кудерметова: сестра очень активно болела, из всех тяжёлых ситуаций вытягивала
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о поддержке своей сестры Полины и публики на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 1 5
4 		7 7 7
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

— Все внешние корты, кажется, так близко находятся, и шум постоянно раздаётся шум с других площадок, где фанаты болеют за кого-то другого. Вас это как-то отвлекает?
— Да нет, меня не отвлекает, меня, наоборот, это подстёгивает, плюс также сегодня моя сестра очень активно болела, из всех тяжёлых ситуаций вытягивала меня, прям спасибо ей большое!

— А про испанскую публику что скажете? Всё-таки ваша соперница была испанка.
— Да, но мне кажется, испанцы любят все виды спорта, да, они очень активно болеют и, в принципе, мне как спортсменке приятно находиться в этой атмосфере, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Во втором круге соревнований Вероника Кудерметова обыграла Кристину Букшу из Испании со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 7:5.

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