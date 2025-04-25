Вероника Кудерметова: сестра очень активно болела, из всех тяжёлых ситуаций вытягивала

Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о поддержке своей сестры Полины и публики на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

— Все внешние корты, кажется, так близко находятся, и шум постоянно раздаётся шум с других площадок, где фанаты болеют за кого-то другого. Вас это как-то отвлекает?

— Да нет, меня не отвлекает, меня, наоборот, это подстёгивает, плюс также сегодня моя сестра очень активно болела, из всех тяжёлых ситуаций вытягивала меня, прям спасибо ей большое!

— А про испанскую публику что скажете? Всё-таки ваша соперница была испанка.

— Да, но мне кажется, испанцы любят все виды спорта, да, они очень активно болеют и, в принципе, мне как спортсменке приятно находиться в этой атмосфере, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Во втором круге соревнований Вероника Кудерметова обыграла Кристину Букшу из Испании со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 7:5.