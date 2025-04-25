Блинкова о поражении Соболенко: я начала не очень агрессивно, и она меня просто «убивала»

76-я ракетка мира белорусская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала поражение от лидера рейтинга WTA белоруски Арины Соболенко (3:6, 4:6) во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

— Анна, у вас был неудачный старт в матче — 0:5, а потом всё пошло гораздо лучше. Были шансы зацепиться и переломить ход поединка?

— Шансы были, я на самом деле рада тому матчу, который я провела и который у нас получился. Я начала не очень агрессивно, скажем так, я начала на скорости, скажем, 7 из 10, и она меня просто «убивала», и этого было недостаточно. Как только я играла покороче, послабее, она тут же входила в корт и забивала. Поэтому не на 0:5, а немножко пораньше я начала входить в корт сама, начала играть гораздо агрессивнее — наверное, на 9 из 10 или на 10 из 10. Я понимала, что если я сама не буду атаковать, то у меня нет никаких шансов выиграть. На самом деле было очень много близких геймов, была большая борьба, у меня было много брейк-пойнтов. Когда у меня были шансы, Арина играла невероятно хорошо: она забивала, подавала, забивала с приёма, поэтому у меня шансы были, но она поэтому такая сильная, что не проигрывает геймы, она, скажем так, мобилизуется в самые ключевые моменты, — сказала Блинкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В третьем круге турнира в Мадриде Соболенко встретится с победителем матча Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.