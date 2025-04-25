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«То, что она делает — удивительно». Каспер Рууд восхитился игрой 19-летней Александры Эалы

«То, что она делает — удивительно». Каспер Рууд восхитился игрой 19-летней Александры Эалы
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Норвежский теннисист 15-я ракетка мира Каспер Рууд оценил прогресс 72-й ракетки мира 19-летней представительницы Филиппин Александры Эалы.

«То, что она делает — удивительно. Не знаю её лично, но на экране она выглядит очень скромной девушкой. Вчера она была очень близка к тому, чтобы снова обыграть Швёнтек. Интересно наблюдать, какие шаги она делает на самом высоком уровне в спорте. И я надеюсь, что так и будет продолжаться. Я советую ей наслаждаться», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Ранее, на хардовом турнире WTA-1000 в Майами (США), Эала сенсационно выбила Швёнтек из сетки в четвертьфинале, не уступив ни сета бывшей первой ракетке мира (6:2, 7:5).

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