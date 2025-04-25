Анастасия Потапова в двух сетах обыграла Чжэн Циньвэнь во втором круге турнира в Мадриде
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39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В матче 1/32 финала она одержала победу в двух сетах над восьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь — 6:4, 6:4.
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 16:05 МСК
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
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|3
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|4
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Российская теннисистка два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Циньвэнь один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В третьем круге турнира в Мадриде Потапова встретится с 32-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин.
Комментарии
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