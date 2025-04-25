Анастасия Потапова в двух сетах обыграла Чжэн Циньвэнь во втором круге турнира в Мадриде

39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В матче 1/32 финала она одержала победу в двух сетах над восьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь — 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Российская теннисистка два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Циньвэнь один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге турнира в Мадриде Потапова встретится с 32-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин.