Тейлор Фриц вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
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Американский теннисист четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Мадриде. В матче второго круга он обыграл Кристофера О'Коннелла из Австралии. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 16:10 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Матч продлился 1 час 15 минут. Фриц за это время сделал четыре подачи навылет и не допустил двойных ошибок. Также он реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Его соперник подал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублев. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 4 мая.
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