Тейлор Фриц вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Американский теннисист четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Мадриде. В матче второго круга он обыграл Кристофера О'Коннелла из Австралии. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Матч продлился 1 час 15 минут. Фриц за это время сделал четыре подачи навылет и не допустил двойных ошибок. Также он реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Его соперник подал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублев. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 4 мая.