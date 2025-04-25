Каспер Рууд прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде
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Норвежский теннисист 15-я ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания). В матче второго круга он обыграл французского теннисиста 76-го номера мирового рейтинга Артура Риндеркнеша. Счёт — 6:3, 6:4.
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:15 МСК
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 2
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Каспер Рууд
К. Рууд
«Доволен сегодняшней победой. Несмотря на то что я потерял подачу в начале первого сета, мне удалось сделать брейк. Думаю, это было ключевым моментом. После этого счёт с 2:2 стал 5:2, и я выиграл первый сет. А в начале второго я снова вырвался вперёд, и подача не подводила меня на протяжении всего матча», — сказал Рууд на пресс-конференции.
В следующем круге соревнований норвежец Каспер Рууд сразится с американским теннисистом Себастьяном Кордой.
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