Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

М. Андреева и Шнайдер вышли во 2-й круг в Мадриде, обыграв пару Самсонова/Меликар-Мартинес

М. Андреева и Шнайдер вышли во 2-й круг в Мадриде, обыграв пару Самсонова/Меликар-Мартинес
Аудио-версия:
Комментарии

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В первом раунде они обыграли соотечественницу Людмилу Самсонову и американку Николь Меликар-Мартинес со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 1:0 (12:10).

Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
25 апреля 2025, пятница. 17:40 МСК
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Н. Меликар-Мартинес Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		7 7 0 10
7 7 		6 3 1 12
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Их соперницы сделали один эйс, совершили четыре двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 16.

Соперницами российского дуэта во втором круге парных соревнований в Мадриде станут победительницы встречи 1/16 финала Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)/Лаура Зигемунд (Германия) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (обе — Китай).

Сетка парного турнира в Мадриде
Календарь парного турнира в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android