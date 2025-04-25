М. Андреева и Шнайдер вышли во 2-й круг в Мадриде, обыграв пару Самсонова/Меликар-Мартинес

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В первом раунде они обыграли соотечественницу Людмилу Самсонову и американку Николь Меликар-Мартинес со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 1:0 (12:10).
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|2
|3
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|7 7
|0 10
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|1 12
Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Их соперницы сделали один эйс, совершили четыре двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 16.
Соперницами российского дуэта во втором круге парных соревнований в Мадриде станут победительницы встречи 1/16 финала Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)/Лаура Зигемунд (Германия) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (обе — Китай).
- 25 апреля 2025
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