Анастасия Потапова впервые с 2023 года обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA

39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова впервые с сентября 2023 года обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA. В матче 1/32 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде она одержала победу в двух сетах над восьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь — 6:4, 6:4.

В сентябре 2023 года во втором круге турнира в Сан-Диего Потапова одолела седьмую ракетку мира Онс Жабер. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6.

В третьем круге турнира в Мадриде Потапова встретится с 32-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин. «Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.