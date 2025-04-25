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Анастасия Потапова впервые с 2023 года обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA

Анастасия Потапова впервые с 2023 года обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA
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39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова впервые с сентября 2023 года обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA. В матче 1/32 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде она одержала победу в двух сетах над восьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь — 6:4, 6:4.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 16:05 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

В сентябре 2023 года во втором круге турнира в Сан-Диего Потапова одолела седьмую ракетку мира Онс Жабер. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6.

В третьем круге турнира в Мадриде Потапова встретится с 32-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин. «Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.

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