Александр Зверев оценил свой старт на «Мастерсе» в Мадриде

Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде. Он обыграл 55-ю ракетку мира испанца Роберто Баутиста-Агута в матче второго круга грунтового «Мастерса» в Мадриде. Счёт — 6:2, 6:2.
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«Это был хороший поединок. Я был сосредоточен на игре с Роберто. Знал, что это будет непростой матч, и я очень рад победе. Это мой самый любимый центральный корт в мире. Я проиграл здесь всего дважды за всю свою жизнь. Надеюсь, что так будет продолжаться дальше. Я счастлив, когда показываю хороший теннис», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.
В следующем круге соревнований немецкий теннисист Александр Зверев сразится с сильнейшим в матче между португальцем Нуну Боржешем и его соперником из Испании Алехандро Давидович-Фокиной.
- 25 апреля 2025
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