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Александр Зверев оценил свой старт на «Мастерсе» в Мадриде

Александр Зверев оценил свой старт на «Мастерсе» в Мадриде
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Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде. Он обыграл 55-ю ракетку мира испанца Роберто Баутиста-Агута в матче второго круга грунтового «Мастерса» в Мадриде. Счёт — 6:2, 6:2.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 15:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут

«Это был хороший поединок. Я был сосредоточен на игре с Роберто. Знал, что это будет непростой матч, и я очень рад победе. Это мой самый любимый центральный корт в мире. Я проиграл здесь всего дважды за всю свою жизнь. Надеюсь, что так будет продолжаться дальше. Я счастлив, когда показываю хороший теннис», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

В следующем круге соревнований немецкий теннисист Александр Зверев сразится с сильнейшим в матче между португальцем Нуну Боржешем и его соперником из Испании Алехандро Давидович-Фокиной.

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