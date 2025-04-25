Александр Зверев оценил свой старт на «Мастерсе» в Мадриде

Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде. Он обыграл 55-ю ракетку мира испанца Роберто Баутиста-Агута в матче второго круга грунтового «Мастерса» в Мадриде. Счёт — 6:2, 6:2.

«Это был хороший поединок. Я был сосредоточен на игре с Роберто. Знал, что это будет непростой матч, и я очень рад победе. Это мой самый любимый центральный корт в мире. Я проиграл здесь всего дважды за всю свою жизнь. Надеюсь, что так будет продолжаться дальше. Я счастлив, когда показываю хороший теннис», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

В следующем круге соревнований немецкий теннисист Александр Зверев сразится с сильнейшим в матче между португальцем Нуну Боржешем и его соперником из Испании Алехандро Давидович-Фокиной.