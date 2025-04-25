Анастасия Потапова высказалась о победе над Чжэн Циньвэнь на турнире в Мадриде

39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В матче 1/32 финала она одержала победу в двух сетах над восьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь — 6:4, 6:4.

— Твоя первая победа над топ-10 с 2023 года.

— Так давно? Действительно?

— Да. Насколько она для тебя важна?

— Не могу сказать, что ощущаю, что что-то невероятное произошло. Я ожидала от себя такого результата. Я очень много работала. Так что сегодня не просто такой классный солнечный день, а плоды моей работы. Сейчас я доверяю себе, верю в себя. Мне кажется, что всё возможно.

— Что вы поменяли с командой?

— Пришла осознанность. Плюс мы начали больше работать над тактикой. В последних двух матчах тактическая работа дала мне эти шансы, — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.