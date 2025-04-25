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Анастасия Потапова высказалась о победе над Чжэн Циньвэнь на турнире в Мадриде

Анастасия Потапова высказалась о победе над Чжэн Циньвэнь на турнире в Мадриде
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39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. В матче 1/32 финала она одержала победу в двух сетах над восьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь — 6:4, 6:4.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 16:05 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

— Твоя первая победа над топ-10 с 2023 года.
— Так давно? Действительно?

— Да. Насколько она для тебя важна?
— Не могу сказать, что ощущаю, что что-то невероятное произошло. Я ожидала от себя такого результата. Я очень много работала. Так что сегодня не просто такой классный солнечный день, а плоды моей работы. Сейчас я доверяю себе, верю в себя. Мне кажется, что всё возможно.

— Что вы поменяли с командой?
— Пришла осознанность. Плюс мы начали больше работать над тактикой. В последних двух матчах тактическая работа дала мне эти шансы, — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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