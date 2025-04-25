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Анастасия Потапова впервые прокомментировала свои отношения с Грикспором

Анастасия Потапова впервые прокомментировала свои отношения с Грикспором
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39-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова впервые рассказала о своих отношениях с нидерландским тенннисистом Таллоном Грикспором.

— Таллон Грикспор в твоём боксе. Как вышло, что вы теперь вместе и насколько тебе это помогает?
— Приняли решение вообще не говорить про личную жизнь. Единственное, что скажу — поддержка большая, — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Анастасия Потапова была замужем за бывшим российским теннисистом Александром Шевченко, ныне представляющим Казахстан. Они поженились 1 декабря 2023 года. В ноябре прошлого года Потапова объявила о разводе.

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