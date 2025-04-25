Тейлор Фриц высказался о победе во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Американский теннисист четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц прокомментировал выход в третий круг турнира категории «Мастерс» в Мадриде. В матче второго круга он обыграл Кристофера О'Коннелла из Австралии. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

«Приятно вернуться и сыграть по-настоящему хороший матч. Не хотел сглазить перед игрой, но я сказал своему тренеру, что был действительно впечатлён тем, на каком уровне я тренировался в последние пару дней. Очень рад, что смог показать такой уровень, несмотря на короткий срок подготовки», — приводит слова Фрица пресс-служба ATP.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая.