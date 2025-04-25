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Тейлор Фриц высказался о победе во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Тейлор Фриц высказался о победе во втором круге «Мастерса» в Мадриде
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Американский теннисист четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц прокомментировал выход в третий круг турнира категории «Мастерс» в Мадриде. В матче второго круга он обыграл Кристофера О'Коннелла из Австралии. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 16:10 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Кристофер О'Коннелл
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл

«Приятно вернуться и сыграть по-настоящему хороший матч. Не хотел сглазить перед игрой, но я сказал своему тренеру, что был действительно впечатлён тем, на каком уровне я тренировался в последние пару дней. Очень рад, что смог показать такой уровень, несмотря на короткий срок подготовки», — приводит слова Фрица пресс-служба ATP.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая.

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