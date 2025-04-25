Марта Костюк победила Радукану и вышла в третий круг Мадрида, где сыграет с Кудерметовой

36-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде обыграла британку Эмму Радукану, занимающую 49-ю строчку рейтинга WTA. Игра завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. За это время Костюк выполнила один эйс, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. Радукану ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

В третьем круге турнира в Мадриде Костюк встретится с 52-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.