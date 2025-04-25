Марта Костюк победила Радукану и вышла в третий круг Мадрида, где сыграет с Кудерметовой
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36-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде обыграла британку Эмму Радукану, занимающую 49-ю строчку рейтинга WTA. Игра завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:2.
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 17:30 МСК
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
1 : 2
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Марта Костюк
М. Костюк
Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. За это время Костюк выполнила один эйс, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. Радукану ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.
В третьем круге турнира в Мадриде Костюк встретится с 52-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.
Комментарии
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