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Моргаду: Чжэн Циньвэнь проводит ужасный сезон

Моргаду: Чжэн Циньвэнь проводит ужасный сезон
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду прокомментировал поражение восьмой ракетки мира китаянки Чжэн Циньвэнь в матче с россиянкой Анастасии Потаповой. Встреча второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде завершилась со счётом 4:6, 4:6.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 16:05 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Чжэн Циньвэнь проводит ужасный сезон. Сейчас она за пределами топ-30 в гонке на Итоговый турнир», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

В третьем круге турнира в Мадриде Потапова встретится с 32-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин. «Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.

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