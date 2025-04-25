Моргаду: Чжэн Циньвэнь проводит ужасный сезон
Поделиться
Известный португальский журналист Жозе Моргаду прокомментировал поражение восьмой ракетки мира китаянки Чжэн Циньвэнь в матче с россиянкой Анастасии Потаповой. Встреча второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде завершилась со счётом 4:6, 4:6.
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 16:05 МСК
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
«Чжэн Циньвэнь проводит ужасный сезон. Сейчас она за пределами топ-30 в гонке на Итоговый турнир», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.
В третьем круге турнира в Мадриде Потапова встретится с 32-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин. «Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 апреля 2025
-
19:57
-
19:53
-
19:47
-
19:43
-
19:15
-
19:07
-
18:58
-
18:56
-
18:48
-
18:27
-
17:56
-
17:49
-
17:46
-
17:32
-
17:16
-
17:01
-
17:00
-
17:00
-
16:54
-
16:52
-
16:47
-
16:40
-
16:40
-
16:26
-
16:09
-
15:55
-
15:43
-
15:42
-
15:22
-
15:09
-
14:58
-
14:54
-
14:12
-
14:00
-
13:39