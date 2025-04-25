Моргаду: Чжэн Циньвэнь проводит ужасный сезон

Известный португальский журналист Жозе Моргаду прокомментировал поражение восьмой ракетки мира китаянки Чжэн Циньвэнь в матче с россиянкой Анастасии Потаповой. Встреча второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде завершилась со счётом 4:6, 4:6.

«Чжэн Циньвэнь проводит ужасный сезон. Сейчас она за пределами топ-30 в гонке на Итоговый турнир», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

В третьем круге турнира в Мадриде Потапова встретится с 32-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин. «Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.