«Начало года складывается хорошо». Анна Блинкова оценила стартовый отрезок сезона в туре

76-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова оценила первую часть текущего сезона в WTA-туре.

— Как в целом оцениваете этот сезон, как он для вас складывается?

— Да потихоньку. Я в начале года защитила мои очки. Я считаю, что самое главное — это стабильность. На каждой неделе, каждый турнир, скажем так, каждый день быть стабильной и играть на своём уровне. И в конце года рейтинг складывается из этого. Я стараюсь показывать мой уровень на каждой неделе и работать над собой. Я очень люблю тренироваться и всегда стараюсь совершенствоваться. На матчах я борюсь, поэтому пока что начало года складывается для меня хорошо. Я сыграла третий круг в Майами, провела много вторых кругов и четвертьфинал в Линце. Так что я буду стараться не зацикливаться на будущем, не зацикливаться на результатах. Потому что я не могу контролировать будущее, я могу контролировать только то, что происходит со мной в настоящий момент. И я всегда стараюсь оставаться в настоящем моменте, — сказала теннисистка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Сегодня, 25 апреля, Блинкова проиграла лидеру рейтинга WTA белоруске Арине Соболенко (3:6, 4:6) во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).