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«На грунте важно строить розыгрыши, как в шахматах». Блинкова — после матча с Соболенко

«На грунте важно строить розыгрыши, как в шахматах». Блинкова — после матча с Соболенко
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76-я ракетка мира россиянка Анна Блинкова ответила на вопрос о своём увлечении шахматами и сравнила их с теннисом.

Есть известная фраза, что теннис — это шахматы в движении. На ваш взгляд, это действительно так?
— Иногда да, иногда – нет. Я считаю, что бывает по-разному. Иногда очень важно строить тактику против конкретного соперника, потому что кто-то ошибается больше справа, кто-то ошибается больше слева, кто-то любит высокие мячи, кто-то не любит высокие мячи, кто-то больше в движении, кто-то – больше в центре. И плюс построение комбинации — это очень важно, чтобы выигрывать розыгрыши. Особенно на грунте, когда ты не можешь уменьшить шансы сопернику, просто сильно пробив, в расчёте, что он ошибётся. Потому что это покрытие более медленное. На грунте важно строить розыгрыши, как в шахматах, используя разные зоны, разные траектории, играя умно. Но в то же время для меня важно не зацикливаться на сопернике, а делать то, что я умею делать, делать то, что я делаю лучше всего, и слишком много не думать о том, что это может сбить с толку, сбить концентрацию. И я часто себе говорю, что играть надо просто, то есть в те зоны, которые у меня лучше всего получаются, и давить, давить, то есть играть агрессивно, с запасом и не целиться в линию. И плюс иногда мне полезно просто не думать ни о чём и доверять моему телу, моему опыту и инстинкту, скажем так, и не думать и просто бороться, как я могу.

— А сейчас шахматы практикуете?
— Нет, что-то я забросила, — сказала теннисистка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Сегодня, 25 апреля, Блинкова проиграла лидеру рейтинга WTA белоруске Арине Соболенко (3:6, 4:6) во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

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«На грунте важно строить розыгрыши, как в шахматах». Блинкова — после матча с Соболенко
Комментарии
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