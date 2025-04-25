Бен Шелтон одержал волевую победу над Навоне во втором круге «Мастерса» в Мадриде
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13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в третий круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче второго круга он одержал волевую победу над Мариано Навоне из Аргентины. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6, 6:3.
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 17:45 МСК
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 5
|3
Мариано Навоне
М. Навоне
Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время Шелтон выполнил восемь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Навоне ни одного эйса, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.
Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая.
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