Бен Шелтон одержал волевую победу над Навоне во втором круге «Мастерса» в Мадриде

13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в третий круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче второго круга он одержал волевую победу над Мариано Навоне из Аргентины. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время Шелтон выполнил восемь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Навоне ни одного эйса, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая.