Александр Зверев — о карьере: хочу выиграть больше одного «Шлема»

Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев поделился эмоциями после выхода в третий круг «Мастерса» в Мадриде. Сегодня, 25 апреля, он в двух сетах обыграл 55-ю ракетку мира испанца Роберто Баутиста-Агута – 6:2, 6:2.

«Я люблю теннис! Люблю в него играть, люблю тренироваться, люблю жизнь, которую мы ведём. Да, какие-то вещи я ещё не выиграл. Я очень сильно хочу взять «Большой шлем», хочу стать первым в мире. Но в то же время я понимаю, что ту жизнь, которую теннис мне дал, мне больше не дало бы ничто другое. Я смотрю на всё с позитивной точки зрения. Конечно, до конца карьеры я хочу выиграть больше одного «Шлема». Но паока этого не случилось, значит, в будущем, может быть, будет», — сказал Зверев в эфире канала «Больше! Теннис» в Vk Video.

28-летний Зверев — олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде; финалист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США – 2020, Открытый чемпионат Франции – 2024, Открытый чемпионат Австралии – 2025); двукратный победитель Итогового турнира ATP (2018 и 2021) в одиночном разряде; победитель 25 турниров ATP (из них 23 – в одиночном разряде); победитель United Cup (2024) в составе сборной Германии.