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«Они все французы». Блинкова назвала членов своей команды

«Они все французы». Блинкова назвала членов своей команды
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76-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова назвала специалистов, которые входят в её команду.

— А кто сейчас входит в вашу команду? Кто вас поддерживает на турнирах?
— У меня сейчас тренер по теннису Жерар Сольвес, у меня тренер по ОФП Бенджамин Вальярелло, который на этой неделе не со мной, и у меня есть ментал-коуч Корин Лафонтен. Они все французы.

— А где сейчас ваша база находится в основном? Где вы больше тренируетесь?
— В Каннах. Забыла сказать, моя ментал-коуч Корин ещё и мой диетолог, — сказала теннисистка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Сегодня, 25 апреля, Блинкова проиграла лидеру рейтинга WTA белоруске Арине Соболенко (3:6, 4:6) во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

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