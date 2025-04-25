Определился соперник Даниила Медведева по третьему кругу «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист 10-я ракетка мира Даниил Медведев сыграет с Хуан-Мануэлем Серундоло из Аргентины в третьем круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде. В матче второго круга Серундоло в двух сетах одолел канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

Напомним, Даниил Медведев вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде после снятия сербского спортсмена Ласло Джере. Их встреча должна была состояться сегодня, 25 апреля.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая.