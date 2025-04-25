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Определился соперник Даниила Медведева по третьему кругу «Мастерса» в Мадриде

Определился соперник Даниила Медведева по третьему кругу «Мастерса» в Мадриде
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Российский теннисист 10-я ракетка мира Даниил Медведев сыграет с Хуан-Мануэлем Серундоло из Аргентины в третьем круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде. В матче второго круга Серундоло в двух сетах одолел канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 13:50 МСК
Хуан-Мануэль Серундоло
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Напомним, Даниил Медведев вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде после снятия сербского спортсмена Ласло Джере. Их встреча должна была состояться сегодня, 25 апреля.

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая.

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